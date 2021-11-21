محافظ الإسكندرية: فتح كافة المحاور الرئيسية والميادين ويوجد سيولة مرورية الآن

كتب أحمد عرفة

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة الإسكندرية بلغت ذروتها اليوم السبت، حيث كانت الأمطار غزيرة بشكل غير عادى .

وأضاف اللواء محمد الشريف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الوضع بات مستقراً ومطمئن مع حلول المساء وأصبحت الشوارع والميادين تشهد سيولة مرورية ولم تعد بها مشاكل، لافتا إلى أن الشوارع الجانبية بالمحافظة لازالت تعاني من بعض تجمعات المياه قائلاً: لدينا في شتى أنحاء المحافظة نحو 107 نقطة ساخنة وهي النقاط التي تشهد تجمعات المياه بمجرد سقوط الأمطار ."

وتابع اللواء محمد الشريف: "الطرق الآن في حالة جيدة ولم نشهد عوائق إلا في منطقتين هما الكورنيش لمدة نصف ساعة ومنطقة شارع خالد بن الوليد التي ارتفعت فيها منسوب المياه بنحو 25 سم لأن الشارع منسوبة أقل من الأرض العادية، حيث كان منطقة تجميع لمياه الشوارع الأخرى، ولم نترك الشارع إلا بعد تصريف المياه كاملة "

وبشأن الأنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث إصابات بين صفوف العاملين في الصرف الصحي، قال محافظ الإسكندرية: لم يحدث أي شيء من هذا القبيل لكن بالأمس شهدنا واقعة ليس لها علاقة بالأمطار، حيث كان أحد العاملين يقوم بإصلاح أحد أعمدة الانارة وحدث له صعق كهربائى لكن لم يحدث أى شيء أخر وأدى الصعق لوفاته، والأمطار لا مستمرة لكنها خفيفة بالتنسيق مع الأرصاد الجوية وتوقعاتها وسوف تستمر حتى الظهيرة، موضحا أن المدارس ستعود للغد بالإضافة لعودة المصالح الحكومية والتي تعطلت اليوم قائلاً: اضطرينا نعلق المصالح الحكومية اليوم بالتوازي مع المدارس عشان نعطي أريحية لعمليات شفط المياه.