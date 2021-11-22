اليوم السابع
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لوكاشينكو: اعتراف الغرب بشرعيتي من عدمه لا يهمني

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:00 م
لوكاشينكو: اعتراف الغرب بشرعيتي من عدمه لا يهمني الرئيس البيلاروسى
وكالات

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه "غير قلق" لاعتراف الغرب بشرعيته أم لا، مشيرا إلى أنه "تم انتخابه من قبل الشعب البيلاروسي".

وقال فى مقابلة مع " بى بى سى" البريطانية نشرتها وكالة "بيلا": "لماذا أهتم؟ الرئيس في بيلاروس لوكاشينكو.. اسمع، لا يهمني رأي الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أنا لم يتم انتخابي من قبل الاتحاد الأوروبي. أنت لا تعرفني... الشعب البيلاروسي يختارني طيلة ربع قرن.. من المهم بالنسبة لي كيف ينظر لي شعبي".

وتابع: "المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، أوصت بالرجوع إلى النص في ما يتعلق بكيفية مخاطبتها لي، يمكنني بالطبع أن أخبرك أن ذلك لن يناسبك.. خذ نسخة من الألمان وانظر كيف خاطبتني. حصريا السيد الرئيس وقد خاطبتها سيدتي المستشارة".

وتساءل لوكاشينكو: "من الأفضل أن تكتشف كيف ستتواصل مع جو بايدن، هل هو شرعي بالنسبة لك أم لا؟ لقد صوتوا له عن طريق البريد، ورموا الأصوات في سلة المهملات، وما إلى ذلك... نجحت المعجزات".

 

 


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