التعليم العالى تؤكد انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا ومنع دخول غير الملتزمين

كتب ـ محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى ، انتظام تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، سواء بالنسبة الجرعة الأولى للطلاب غير المطعمين أو بالنسبة الجرعة الثانية للحاصلين على الجرعة الأولى وذلك من خلال نقاط التطعيم المنتشرة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضافت وزارة التعليم العالى، أن الجامعات ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول الى الحرم الجامعى، مع توفير إمكانية تسجيل الطالب على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا ومنحه التطعيم، مؤكدة أن هناك إقبال من الطلاب للحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن هناك تنسيقا كامل مع كافة الجامعات ووزارة الصحة. لتوفير اللقاح للطلاب بصورة منتظمة لتغطية كافة منسوبى الجامعات .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن الجامعات تنسق مع بعضها من خلال المجلس الأعلى للجامعات وتم التشديد والتمييز على أن تكون كل إدارات الجامعات متواجدة للاطمئنان على حسن دخول الطلاب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة .

وتابع وزير التعليم العالى، أن أكثر من 90% من المترددين على الجامعات حاصلين على اللقاح وهذا متوسط حيث أن بعض الجامعات وصلت نسبة تطعيم المنتظمين بها إلى 98% وأخرى 80% .