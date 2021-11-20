اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 08:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تؤكد انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا ومنع دخول غير الملتزمين

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:00 ص
التعليم العالى تؤكد انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا ومنع دخول غير الملتزمين تطعيم طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التعليم العالى ، انتظام تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، سواء بالنسبة الجرعة الأولى للطلاب غير المطعمين أو بالنسبة الجرعة الثانية للحاصلين على الجرعة الأولى وذلك من خلال نقاط التطعيم المنتشرة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة.
 
وأضافت وزارة التعليم العالى، أن الجامعات ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول الى الحرم الجامعى، مع توفير إمكانية تسجيل الطالب على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا ومنحه التطعيم، مؤكدة أن هناك إقبال من الطلاب للحصول على اللقاح.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أن هناك تنسيقا كامل مع كافة الجامعات ووزارة الصحة. لتوفير اللقاح للطلاب بصورة منتظمة لتغطية كافة منسوبى الجامعات .
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن الجامعات تنسق مع بعضها من خلال المجلس الأعلى للجامعات وتم التشديد والتمييز على أن تكون كل إدارات الجامعات متواجدة للاطمئنان على حسن دخول الطلاب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة .
 
وتابع وزير التعليم العالى، أن أكثر من 90% من المترددين على الجامعات حاصلين على اللقاح وهذا متوسط حيث أن بعض الجامعات وصلت نسبة تطعيم المنتظمين بها إلى 98% وأخرى 80% .
 
 

التعليم العالى

خالد عبد الغفار

اخبار مصر

لقاح كورونا

تطعيم طلاب الجامعات

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء فعاليات تطعيم طلبة مدارس الثانوي بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:51 م

الجامعات تواصل تطعيم الطلاب بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.. رؤساء الجامعات: لا تراجع عن التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء.. وحملات مكثفة لتلقى الجرعة الثانية.. والأقل من 18 عاما يأخذ لقاح فايزر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 ص

جامعة المنيا تبدأ تطعيم طلابها تحت سن الــ 18 عامًا بكلية الزراعة.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:05 م

التطعيم شرط الدخول.. الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين.. وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتابعون تنفيذ القرار.. حملاث مكثفة لتطعيم الطلاب.. خالد عبد الغفار: متوسط تطعيم منتسبى الجامعات 90%

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:30 م

كيف يتم تطعيم طلاب المدارس ضد فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 نوفمبر 2021 10:00 ص

رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم طلاب كلية التجارة بلقاح كورونا

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 04:40 م

بدء تطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر.. المتحدث باسم التعليم العالى لـ"اليوم السابع": 60 ألف طالب سيحصلون على اللقاح.. وحظر دخول الحرم دون التطعيم بدءًا من 15 نوفمبر

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة