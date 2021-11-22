لافروف: روسيا قدمت صور أقمار صناعية لانفجار مرفأ بيروت للبنان

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الاثنين، "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور للأقمار الصناعية أعدتها وكالة روس كوسموس. نأمل بأن تساعد هذه المواد في التحقيق في أسباب ذلك (الانفجار)".

وأضاف لافروف "بحثنا الآفاق المحتملة لمشاركة جهات اقتصادية روسية في إصلاح البنية التحتية التي دمرت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت".