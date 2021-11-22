"كيفية كتابة الورقة البحثية" ورشة عمل بكلية التمريض جامعة حلوان

وقامت بتقديم الورشة الدكتورة جيهان مصطفى أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض لطلاب الدراسات العليا والباحثين فى جميع التخصصات، حيث إن الورقة البحثية هى عبارة عن دراسة علمية تبحث فى إحدى النقاط البحثية المحددة الدقيقة، على أن تنشر فى إحدى الدوريات أو المجلات العلمية المحكمة بعد تدقيقها من قبل المختصين، كما يمكن أن تكون هذه الورقة البحثية ملخصا لأطروحة أو رسالة يقدم من خلالها الباحث ملخص بحثه .

ويجب على الباحث الانتباه لأهمية كتابة الورقة البحثية وعدم التهاون فى أسلوب وإعداد كتابتها لما تحمله من أهمية علمية كبيرة، حتى أن رؤساء الأقسام العلمية والمدرسين فى معظم الجامعات قد يطلبون من طلاب الدراسات العليا كتابة ورقة بحثية قوية حول نقطة علمية تساوى فى أهميتها بحث علمى متكامل .

وتضمنت الورشة نصائح لكتابة ورقة بحثية قوية منها اختيار موضوع الورقة البحثية بكل عناية بحيث يجب أن يفكر الباحث فى موضوع مميز بعيد عن المواضيع التى قد تكون مطروحة من الآخرين، مع الحرص على اختيار موضوع يستحق البحث وله العديد من المراجع والمصادر المتوافرة، كذلك اختيار العنوان، تنظيم الأفكار قبل البدء بكتابة الورقة البحثية، الذهاب إلى المكتبة واختيار المراجع، البدء بكتابة الورقة البحثية، اتباع أسلوب منهجى فى ذكر المراجع، الالتزام بخطوات إعداد الورقة البحثية، طريقة وأسلوب الكتابة، المراجعة والنقد الشخصي.