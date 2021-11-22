كلية التربية بجامعة حلوان تنظم ندوة حول الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى

كتب محمد صبحى

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان ندوة " الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد" ، تحت رعاية الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور عماد حسين ممثل الكلية بلجنة مكافحة الفساد بالجامعة، وبحضور الدكتور رشاد محمد حسن أصول التربية بالكلية، حاضر في الندوة الدكتور خالد عبد العظيم الباز أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية.

يأتى ذلك في إطار سلسة ندوات الميثاق الأخلاقي التي تنظمها كليات جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي أن ندوات الميثاق الأخلاقي تستهدف توعية الطلاب بمحتوى الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، الذي يحتوي على مجموعة من القواعد والآداب العامة التي يجب على الطالب الجامعي مراعاتها طوال فترة تواجده بالحرم الجامعي.

استعرض الدكتور حسام حمدي بعض نماذج السلوكيات السلبية التي يجب على الطالب تجنبها والمساهمة في مواجهتها، وضرورة التزام الطلاب بالقواعد والأعراف الجامعية، و نظراً لأن الطالب الجامعي هو المحور الأساسي في المنظومة التعليمية بالجامعة، فكان لزاماً الاهتمام ببيان ماله من حقوق وما عليه من واجبات، الأمر الذي يساعد في تكوين بيئة سليمة تُحفظ فيها الحقوق وتُراعى فيها القيم والأخلاقيات بما يعود بالخير على المجتمع.

كما أشار إلى ضرورة أن نبدأ نحن كمنتسبي كلية التربية بأنفسنا في مواجهة كل أشكال وصور الفساد، وذلك تحت شعار "تربويون ضد الفساد"، والمساهمة في مكافحة الفساد على مستوى الجامعة والمجتمع ككل.

أكد الدكتور وائل رمضان أن وجود الأُطُر الأخلاقية ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة، ومتطلباً أساسياً لتنظيم المجتمع واستقراره ، وغيابها يعني غلبة شريعة الفوضى، ولذا ظهرت الحاجة إلى وضع مواثيق أخلاقية لكل فئات المجتمع تنظم التعامل فيما بين أفراد كل فئة من ناحية وتنظم التعامل فيما بين الفئات المختلفة من ناحية أخرى ، ومن بين هذه المواثيق المستحدثة الميثاق الأخلاقي لطالب الجامعة والذى قامت بإعداده وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع المجلس الأعلى للجامعات.

وتمت الندوة في إطار من التفاعل المثمر والبناء، وحققت الهدف المرجو منها بتوعية الطلاب بما ينص عليه الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ، ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد.