غلق وتشميع 5 مخازن خردة مخالفة للمواصفات بسفاجا

وقال رئيس المدينة في بيان للوحدة المحلية إن هناك توجيهات صدرت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم حملات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين.

أكد رئيس المدينة أن تم تشكيل لجنة إدارة الحوكمة و المتابعة الميدانية والازمات والشئون الادارية ، والبيئة، للمرور على المخازن ومراجعة الاشتراطات والتراخيص، وتبين وجود مخازن للخردة بالمخالفة للقانون، وممارسة نشاط بدون ترخيص، تؤدى إلى تلوث البيئة، وبناء عليه، تم غلق وتشميع المخازن المخالفة، وذلك عن طريق الحملة المكبرة من مجلس المدينة.

ووجه رئيس المدينة، إدارة شئون البيئة، بتشديد الرقابة والدفع بحملات يومية للمرور على المحال التجارية، لمراجعة وفحص التراخيص بنطاق المدينة، والتعامل مع جميع المخالفين بكل قوة وحسم، طبقا للوائح والقوانين.