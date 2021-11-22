اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:06 م
أكرم القصاص
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عون وبرى وميقاتى يجتمعون لبحث عودة عمل الحكومة اللبنانية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:25 م
عون وبرى وميقاتى يجتمعون لبحث عودة عمل الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع في البلاد وسبل الخروج من المأزق الراهن المعطل لعمل الحكومة منذ قرابة 40 يوما؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية.


جاء ذلك في لقائهم اليوم الإثنين بمكتب الرئيس اللبنانب بقصر بعبدا عقب حضورهم اليوم لعرض عسكري رمزي نظمه الجيش اللبناني بمقره في اليرزة بمناسية الاحتفال بالذكرى 78 للاستقلال.


واكتفى رئيس مجلس النواب اللبناني -ردا على سؤال عقب انتهاء اللقاء حول حلحلة الأزمة عقب المباحثات اليوم- بالقول "إن شاء الله خير".


من جانبه، قال ميقاتي إنه لا يمكن المحافظة على الاستقلال إن لم يكن اللبنانيون جميعا يدا واحدة، مشددا على أن التفاهم هو الأساس، قائلا " كان حوارا جديا وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".


لبنان

ميشال عون

نجيب ميقاتى

نبيه برى

الحكومة اللبنانية

أزمة لبنان

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