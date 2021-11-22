اليوم السابع
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ضبط 11 طن أعلاف وبلاستيك خام مجهول المصدر بحملة تموينية بالقناطر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:54 م
ضبط 11 طن أعلاف وبلاستيك خام مجهول المصدر بحملة تموينية بالقناطر ضبط أعلاف غير صالحة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

واسفرت الحملة عن ضبط200 شيكارة اعلاف دواجن زنة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالى وزن 5 أطنان علف دواجن مجهول المصدر وبدون فواتير، بمخزن لتجارة الأعلاف بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بدون ترخيص، كما تم ضبط 40 شيكارة بلاستيك خام زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 2 طن بلاستيك خام مجهول المصدر وبدون فواتير، بمصنع بلاستيك بدون ترخيص بمنطقة بهادة بالقناطر الخيرية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 100 شيكارة ردة خشنة زنة الواحدة 40 كيلو جرام، بإجمالى وزن 4 أطنان ردة خشنة مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن أعلاف بدون ترخيص بمنطقة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

القناطر الخيرية

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ردة خشنة

بلاستيك خام

مجهول المصدر

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