اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صفر وفيات بكورونا في الإمارات و67 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:19 م
صفر وفيات بكورونا في الإمارات و67 إصابة جديدة بالفيروس كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إجراء 231,122 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
 
‎و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,500 حالة.
 
‌‎كما أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,144 حالة.
 
و أعلنت الوزارة عن شفاء 84 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736,247 حالة.

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