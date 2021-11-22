صفر وفيات بكورونا في الإمارات و67 إصابة جديدة بالفيروس

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إجراء 231,122 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,500 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,144 حالة.

و أعلنت الوزارة عن شفاء 84 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736,247 حالة.