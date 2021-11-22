صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة غدًا.. اعرف جدول مواعيد الصرف بالوزارات

كتب - أحمد يعقوب

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس.. وينشر اليوم السابع جداول الصرف بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.