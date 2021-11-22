صرف الإسكندرية: الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بطريقى الكورنيش والحرية

الاسكندرية جاكلين منير

أصدرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بيانا أكدت فيه، انتشار معدات وفرق طوارئ الشركة بجميع مناطق الإسكندرية للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة فى بعض الشوارع والمناطق الحيوية بالمحافظة.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على أنه تم الإنتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وطريق الحرية وبشارع خالد بن الوليد ومنطقة جليم ومنطقة سبورتنج وسور نادى سبورتنج والعيسوى اسكندر إبراهيم والبحرية الراس السوداء و25 مستشارين، وانه جارى العمل على تجمعات المياه بسموحة والإبراهيمية والحضرة وكوبرى كليوباترا وعزبة عبد المنعم رياض وعزبة فتي.

كما أكدت على تواجد جميع الجهات التنفيذية ومعدات وقوات المنطقة الشمالية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أجل رفع المياه عن جميع مناطق الإسكندرية.

جاء ذلك بسبب حالة الإنقلاب المفاجئ الذى شهدتة الإسكندرية اليوم فى حالة الطقس ،حيث الأمطار الرعدية الغزيرة و المفاجئة و التى أدت إلى غرق بعض مناطق الكورنيش و تعطل حركة المرور .

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية ( طلاب ومعلمون )، وذلك نظراً للتغيرات المفاجئة فى الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصاً على سلامة أبناءنا الطلاب.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدم إنصراف المعلمين فى جميع المدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب المدارس عقب إنتهاء اليوم الدراسي، كما وجه بالسماح لمن يرغب من أولياء الأمور فى إصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسي.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا الثلاثاء للطلاب فقط، على أن يستمر العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات وجميع المعلمين والإداريين والعمال ومديرى المدارس، ويتعيّن عليهم التواصل مع غرفة عمليات الإدارة والأحياء والمرافق العامة لتجهيز المدارس والتخلص من كميات المياة المتراكمة نتيجة هطول الأمطار، وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة فى اليوم التالى ، وذلك نظرًا للتغير المفاجئ فى حالة الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار و عدم استقرار الأحوال الجوية على أنحاء البلاد.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول .

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الطقس غير المتوقعة والآثار السلبية الناجمة عنها.