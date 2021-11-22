اليوم السابع
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تعطيل العمل بالمصالح الحكومية والمدارس غدا بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:59 م
تعطيل العمل بالمصالح الحكومية والمدارس غدا بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر غداً الثلاثاء، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. 
 
وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين. 
 
ويستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.
 
وذلك فى إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 

 


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