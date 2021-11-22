صحة الوادي الجديد: تشغيل 10 عيادات بالتشخيص عن بعد في 6 تخصصات طبية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تشغيل عيادات "الكشف عن بعد" لاستقبال الحالات التي لا يوجد بها تخصصات أو أطباء بالوادي الجديد وعرضها يوميا على استشاريين تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد في 10 وحدات هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.