"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية أولاد مرجان بمركز دير مواس

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد مرجان التابعة لمركز ديرمواس والتى سوف تبدأ اليوم الإثنين وتسمر لمدة يومين وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.