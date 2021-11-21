اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:55 م
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الكشف على 180 مواطنا في قافلة مجانية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة "

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:32 م
الكشف على 180 مواطنا في قافلة مجانية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة " قافلة طبية- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية إدراسيا مركز اهناسيا، تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمترددين  على القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وقامت القافلة بالكشف على 180 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان بعد مراجعتها مع مسؤول الإمداد الطبي، حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت "20 طفال، 40 باطنة، 60 رمد، 30عظام، جلدية 30"، وعمل 7 نظارات طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة .

 

 

 
 

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