"صحة" الإسماعيلية تقرر زيادة 10 أسرة فى استقبال حميات التل الكبير .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد عفيفى مدير المكتب الفنى بالمديرية، مستشفى حميات التل الكبير، والمستشفى المركزي، للاطمئنان على انتظام سير العمل، وتقديم ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات، بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الصحية، برفقة الدكتور إيهاب عبد الله، مدير مستشفى حميات التل الكبير.

وقال بيان لمديرية الصحة بالإسماعيلية، إن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال جولته المفاجئة قرر زيادة 10 أسرة جديدة مجهزة فى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التل الكبير المركزي، كما قرر، التعاقد الفورى مع 5 أطباء باطنة لمستشفى حميات التل الكبير، بالإضافة إلى زيادة أعداد أطباء الصيدلة لمستشفى حميات التل الكبير، وتغير المؤشر القديم لتنك الأكسجين، وعمل تندات على لوح مفاتيح مولدات الكهرباء، وذلك حفاظًا عليها وإطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة وتطوير المطبخ الخاص بالمستشفى.

وأكد الدكتور على حطب، أن مستشفى التل الكبير المركزى تحت التطوير وتم التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي، حيث تم المرور والتفتيش على قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعامل، ومخازن المستلزمات الطبية، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، والباطنة، والقلب الصناعي، وتم المرور والاستماع لمرضى الغسيل الكلوى الصناعي، والذى أشادوا بالأطباء وأطقم التمريض، وحسن معاملتهم.

كما أكد "حطب"، على استمرار الدورى والمفاجئ على جميع مستشفيات المحافظة، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لأهالى محافظة الإسماعيلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه تم إعداد فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل فى مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى عدم التهاون مع أى مقصر فى عمله.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على جميع الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، منوهًا بمتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على تلك المنشآت الطبية.

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يستمع للعاملين بالمستشفى

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد مطعم مستشفى حميات التل الكبير

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتحدث مع أحدى المرضى

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية لمستشفى التل الكبير

وكيل وزارة الصحة والدكتور إيهاب عبد الله مدير مستشفى حميات التل الكبير

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتحدث مع أحدى المرضى

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية لمستشفى التل الكبير

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية لمستشفى التل الكبير