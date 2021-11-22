الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم مستشفى التل الكبير لمستشفيات ترقية الأطباء لمساعد أخصائى

كتب ـ وليد عبد السلام

أصدر الدكتور خالد عبد الغفارالقائم بعمل وزير الصحة قرار رقم 566 لسنة 2021 بضم مستشفي حميات التل الكبير إلى المستشفيات التى يقضى بها الأطباء بالمناطق النائية مدة 4 أشهر لترقيتهم إلى وظيفة مساعد أخصائي أو طبيب مقيم.

وكانت وزير الصحة السابق أصدر القرار رقم 665 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 باللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن في حكمهم وقاعدة الترقية إلى الوظائف الفنية.

وأدخل القرار تعديلاً على المادة 27 من اللائحة، بحيث أصبحت تنص على أن تُحسب مدة العمل التي تُقضى بالمناطق النائية – ومقدارها 4 أشهر- ضمن المدد المقررة لترقية الأطباء إلى وظيفة مساعد إخصائي أو طبيب مقيم.

وحصر القرار المناطق النائية المشار إليها في جميع المستشفيات بست محافظات هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد.

كما نص القرار على أن تُحسب مدة العمل التي تقُضى بمستشفيات المناطق ذات الطبيعة الخاصة-ومقدارها 8 أشهر- ضمن المدد المقررة للترقية للوظائف المشار إليها.

وحدد القرار متشفيات المناطق ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها في مستشفيات الشروق والتبين بالقاهرة، ومستشفيات الهياط وأطفيح والصف والواحات البحرية بالجيزة، ومسشفى السادات بالمنوفية، ومستشفيات بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ، ومستشفيات وادي النطرون وغرب النوبارية بالبحيرة، ومستشفيات الصالحية الجديدة والحسينية وأولاد صقر والصوفية وتلراك بالشرقية، ومستشفى اللقنظر شرقاً بالإسماعيلية، ومستشفى المصح البحري وبورفؤاد ببور سعيد، ومستشفيات دير مواس والعدوة بالمنيا، ومستشفيات البداري وصدفة والغنايم بأسيوط، ومستشفيات ساقلتة وجهينة ودار السلام بسوهاج، ومستشفيات قفط وأبو تشت والوقف وقنا العام بقنا، ومستشفيات القرنة وأرمنت وإسنا بالأقصر.