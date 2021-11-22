شرطة ولاية أوريجون الأمريكية تصادر ماريجوانا غير قانونية بنصف مليار دولار

كتبت ـ ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى تشهد فيه مبيعات الماريجوانا القانونية فى الولايات المتحدة ارتفاعا، صادرت شرطة ولاية أوريجون ما يقدر بنحو نصف مليار دولار من الماريجوانا غير القانونية فى غارة خارج منطقة ميدفورد، وبلغ وزنها نحو 500 ألف رطل، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

ونفذ فريق من قسم المخدرات بشرطة المنطقة الجنوبية الغربية بولاية أوريجون مذكرة تفتيش فى خمس مخازن فى مدينة وايت سيتى.

وبموجب قانون ولاية أوريجون، فإن البالغين فى عمر 21 عاما أو أكثر يمكنهم استخدام القنب بكميات محددة، لكن ليس من القانوني تصنيع الماريجوانا بدون ترخيص. وكانت الولاية قد قننت استهلاك الماريجوانا الترفيهية فى عام 2015.

وفى غارة تم تنفيذها الأسبوع الماضى، قالت الشرطة إنه تمت مصادرة كمية كبيرة من الماريجوانا وسلاح على مدار يومين. وأفاد الشرطة فى بيان إن التحقيق فى الأمر سيستمر لأسابيع عديدة.

وعثرت الشرطة على العديد من الأفراد فى المخازن، وتم اعتقالهم وتحديد هوياتهم واستجوابهم قبل إطلاق سراحهم، وكانوا من العمال المهاجرين الذين يعيشون فى الموقع. ووصفت الشرطة ظروف معيشتهم بأنها متدنية، وأنهم يفتقدون للمياه الجارية.

وتأتى المصادرة فى وقت تنتعش فه الماريجوانا الشرعية. حيث بلغت مبيعاتها 20 مليار دولار فى 2020، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 26 مليار دولار هذا العام، وتشير بعض التقديرات إلى أنها ستصل إلى 45.9 مليار دولار فى 2025، وفقا للبيانات من "ماريجوانا بيزنس دايلى".

ويقول خبراء عن وصول المبيعات إلى ما يقرب من 46 مليار دولار إنه سيجعل صناعة القنب أكبر من صناعة البيرة.