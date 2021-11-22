اليوم السابع
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سويسرا تضبط مسنة ألمانية أثناء محاولتها تهريب 4 كيلو كوكايين في مطار زيورخ

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:59 م
سويسرا تضبط مسنة ألمانية أثناء محاولتها تهريب 4 كيلو كوكايين في مطار زيورخ الشرطة السويسرية
كتبت: هناء أبو العز

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اعتقلت السلطات السويسرية اليوم امرأة ألمانية تبلغ من العمر 73 عامًا، كانت تحمل أربعة كيلو من الكوكايين في حقيبتها في مطار زيورخ، وفقَا لإدارة الشؤون السياسية بالإشارة إلى الشرطة السويسرية.
 
وقالت الشرطة في بيان لها : خلال فحص للشرطة، اشتبهنا في أن المرأة كانت تعمل في توصيل مخدرات، و بعد العثور على أربعة كيلوجرامات من الكوكايين ،  تم اعتقالها سيتم التعامل مع قضيتها من قبل مكتب المدعي العام في فينترتور.
 
وفي هذا السياق ، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى حالة مماثلة في الآونة الأخيرة. في سبتمبر  الماضى حيث احتُجز إسباني يبلغ من العمر 72 عامًا ومعه أربعة كيلوجرامات من الكوكايين أثناء فحص روتيني في مطار زيورخ، ووصل أيضًا من ساو باولو وسافر إلى برشلونة عبر سويسرا.
 
وقدرت صحيفة Tages-Anzeiger اليومية السويسرية السعر الذي يمكن به بيع هذه الكمية من الكوكايين في السوق السوداء بـ 400000 فرنك سويسري.

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