سقوط عصابة تسرق السيارات بأسلوب كسر الزجاج في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لسرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وتمت إعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهم (فرد محلى - طلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (16) واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول وثالث المنتزه - كرموز - ثان الرمل - أول العامرية - الدخيلة) بالإسكندرية ومركزى (دمنهور - إدكو) بالبحيرة ، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.