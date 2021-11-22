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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-11-2021 بالبنوك المصرية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:56 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-11-2021 بالبنوك المصرية الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-11-2021، أمام الجنيه المصري بكافة البنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعره ايضا فى البنك التجارى الدولى cib والبنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

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