سحابة سوداء وأمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، طقسا متقلبا، وأمطارا رعدية غزيرة وسحابة سوداء، بعد هدوء لعدة ساعات، ثم شهدت المحافظة تقلبات جديدة في حالة الطقس.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى أكدت بدء الاستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى متابعة لحظية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.







