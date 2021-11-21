محافظ الإسكندرية: مليار و300 مليون جنيه لتحسين شبكة الصرف بالمحافظة

إبراهيم حسان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار الغزيرة تسببت أمس فى سقوط بلكونة منزل متهالك، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، ولكن حالتهم الآن مطمئنة، مشيرا إلى استمرار الدراسة غدا بالمحافظة فى المدارس بعد تعليقها اليوم جراء الطقس السيئ.

وأضاف الشريف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة اليوم، أن استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة هذا الموسم من الأمطار جيدة جدا، وعكس المواسم السابقة فى فصل الشتاء، مردفا: "اعتدنا على مثل هذه الأجواء والتى تستمر لـ4 أشهر كل عام، وصرفنا مليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحى بالمحافظة، كما قمنا بتطهير جميع البلاعات لشفط مياه الأمطار، ونمتلك أسطول ضخم من المعدات لشفط المياه وجمع القمامة والمخلفات من الشوارع".

وأشار المحافظ، إلى عدم حدوث أى أعطال بطرق الإسكندرية رغم الأمطار الغزيرة، قائلا: "جميع طرق المدارس صالحة للسير، وسوف نشهد مساء اليوم الأحد، أمطارا خفيفة، تستمر حتى الصباح الباكر".