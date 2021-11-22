روسيا تُسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت السلطات الصحية الروسية 35 ألفا و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الإصابات منذ 24 أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 9 ملايين و366 ألفا و839 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1241 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 265 ألفا و336 شخصا.

وأضاف البيان أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وأشار إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بــ 2786 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 2215 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1784 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن 28 ألفا و731 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8 ملايين و53 ألفا و643 شخصا.