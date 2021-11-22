اليوم السابع
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رفع 3 أطنان أتربة ومخلفات صلبة من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:42 م
رفع 3 أطنان أتربة ومخلفات صلبة من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء رفع أتربة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم من رفع 3 طن أتربة ومخلفات صلبة من شوارع المدينة ،وقال أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة فى بيان، انه تواصل رئاسة مجلس ومدينة الحسنة أعمالها اليومية لتجميل ونظافة المدنية، وظهورها بالشكل اللائق بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة.

وأشار إلى انه واصلت اليوم إدارة البيئة بالمجلس حملاتها اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل ، ومتابعة كافة أعمال القطاعات الميدانية بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمجلس، وقام  فريق العمل اليوم بأعمال رفع تجمعات القمامة بالمدينة، والقرية الرائدة الأولى والثانية، وإزالة جميع التراكمات من الأتربة والمخلفات الصلبة بكمية حوالي 3 طن.

وأشار رئيس مدينة الحسنة، إلى أن قرية القسيمة إحدى قرى المركز شهدت اطلاق احدى الجمعيات الخيريه بها مبادرة تقديم الوجبات المجانية وتقديم الطعام المطهي دون أي مقابل لمن يحتاجه من الأسر البسيطة أو عابري السبيل، وتم تحديد موقع العمل اليوم بمركز الشباب والرياضة بقرية القسيمة وجاري تجهيز المكان بجميع الأدوات اللازمة وذلك لبدء العمل وتفعيل المبادرة .

 


وسط سيناء

شمال سيناء

المخلفات الصلبة

قرية القسيمة

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