رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية : فصل التيار الكهربائى بجميع المعاهد بسبب الطقس

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ،اليوم الإثنين ، أسطح مباني ديوان المنطقة؛ للتأكد من عدم وجود تجمع لمياه الأمطار عليها، والحرص على سلامة المبانى.

وأكد الشيخ أحمد هاشم ،على تسليك كافة مصارف المياه التي تصرف عليها مياه الأسطح بكافة مباني المعاهد، ورافقه محمود جمال مدير إدارة الأمن، و أحمد يوسف مسئول الأجازات.

كما أعطى فضيلته التعليمات لجميع المعاهد بفصل التيار الكهربائي؛ حرصًا على أرواح الطلاب والعاملين بها، وحتى لا يحدث ماس كهربائي بها بسبب كثرة هطول الأمطار.

وكانت قد شهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب ميته الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45.