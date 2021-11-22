

و أكد رئيس مجلس النواب اليمني خلال اللقاء ، اليوم الأثنين ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، رغبة الحكومة اليمنية في إحلال السلام والأمن في ربوع اليمن وإنهاء حالة الاقتتال وحقن دماء اليمنيين والوصول إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية ومع مختلف المبادرات..مشيراً إلى أن جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة تقوض كافة جهود السلام والاستمرار في إشعال الحرب وهذه مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في عملية القبول بخيارات السلام.



وأوضح البركاني وأعضاء المجلس الذين شاركوا باللقاء، خطورة استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم الإرهابية المروعة ومصادرة الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وإصدار أحكام إعدام صورية ومحاكمات سرية لا تتفق مع القوانين والشرائع السماوية، وفي تحد صارخ لإرادة العالم أجمع، وجميعها تكشف المفهوم الحقيقي لفكرة السلام لدى الحوثيين.



وأشار إلى أن استهداف المدنيين والتجمعات السكانية في مأرب وبقية المحافظات لم يتوقف، بل يزداد ضراوة مما يفاقم من خطورة الوضع الإنساني والاقتصادي ويقوض الجهود الدولية، فضلًا عن إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ البالستية والطيران المسير على الأشقاء في المملكة العربية السعودية بصورة عدائية سافرة..لافتاً إلى استمرار الحوثي في المماطلة وعدم الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر.



وأكد رئيس مجلس النواب اليمني، على أهمية دور الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للإسراع في اتخاذ خطوات عملية وجادة لما من شأنها إنهاء الانقلاب الحوثي ووضع آليات فاعلة في الوصول إلى حل شامل وعادل، وضرورة قيام المجمتع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي للخضوع لعملية السلام.



من جهته أوضح المبعوث الأممي، مستجدات جهوده السياسية وتحركاته الهادفة لإنهاء الحرب وإيقاف التصعيد في مأرب واستئناف المسار السياسي وإعادة الاستقرار إلى اليمن..مؤكدًا أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل للمضي قدماً في تحقيق السلام والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.



و قال سنعمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وننطلق منها للمضي نحو تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني"..مؤكدًا أن مشاوراته التي تتم في مختلف المناطق والدول إنما هي لبلورة أفكار بناءه لعملية السلام، والتي يعمل على إعداد خطة لها.



واشار هانس غروندبرغ، إلى ضرورة إيقاف الحرب،مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى هذه الغاية..داعياً الأطراف والفئات إلى تقديم الدعم وتغليب خيارات السلام على الحرب.