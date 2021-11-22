رئيس جامعة حلوان: نحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية

كتب ـ محمد صبحى

أجرى الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية ب جامعة حلوان جولة تفقد خلالها المدرجات وقاعات المحاضرات، كما اطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وقد رافق في هذه الجولة الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انطلاقا من متابعة العملية التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب للاستماع لهم، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة المختلفة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

وخلال جولته استمع عميد الكلية لاستفسارات وشكاوى الطلاب، وأكد لهم على حرص إدارة الكلية على التواصل المستمر مع الطلاب وأن أبوابها مفتوحة دائماً للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، وكذلك حرصها على العمل على سريان عمليتي التعليم والتعلم في سهولة ويسر، وتذليل أي عقبات قد تنشأ في هذا الشأن، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح، معرباً عن اعتزاز الكلية بهم، وحرصها على تقديم أفضل مستوى ممكن لهم من الخدمات التعليمية والتربوية.

وفى السياق، ذاته أكد خلال الجولة على الطلاب ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم وتنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بمنع دخول (الطلاب - أعضاء هيئة تدريس - إداريين) إلى الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على اللقاح.



مراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى بكلية التربية بجامعة حلوان



قاعات الدراسة بجامعة حلوان



جولة لعميد كلية التربية بجامعة حلوان