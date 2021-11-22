جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الاثنين، في تهنئة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى نظيره اللبناني ميشال نعيم عون بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال .



وشدد على إمكانية دفع التعاون البيلاروسي - اللبناني إلى مستوى جديد تمامًا يتناسب مع إمكانات دولنا ويعطي ديناميكيات إيجابية مستدامة للتعاون الثنائي، قائلا "أنا مقتنع بأن لبنان في المستقبل القريب سوف يتعامل بنجاح مع المهام الحاسمة في تنميته الاجتماعية والاقتصادية لصالح الشعب وبيلاروسيا مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية للأصدقاء اللبنانيين".