اليوم السابع
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رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:10 م
رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية.. صور جانب من التكريم
كتبت رحمة رمضان

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كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الراحل الدكتور إبراهيم العسيري المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل.
 
كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الاول للطاقة النووية تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الكهرباء عن أفضل رسوم كاريكاتير تعبر عن الطاقة النووية.
 
وحصلت على المركز الأول من الأطفال أمل جمال و المركز الثاني يوسف محمود زيدان والثالث حبيبة سعد شاهين.
 
كما تم تكريم الدكتور الراحل مصطفى مشرفة، والدكتور سيد بهر الدين، والدكتور على الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق.
 
رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية
رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية

تكريم النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية
تكريم النماذج المصرية المؤثرة في مجال الطاقة النووية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تكريم طفلة
 

 


العيد السنوى للطاقة النووية

مصطفى مدبولى

الطاقة النووية

تكريم الاطفال

وزارة الكهرباء

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