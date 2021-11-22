رئيس الوزراء يكرم النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية.. صور

كتبت رحمة رمضان

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الراحل الدكتور إبراهيم العسيري المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الاحتفال ب العيد السنوى الاول للطاقة النووية تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الكهرباء عن أفضل رسوم كاريكاتير تعبر عن الطاقة النووية.

وحصلت على المركز الأول من الأطفال أمل جمال و المركز الثاني يوسف محمود زيدان والثالث حبيبة سعد شاهين.

كما تم تكريم الدكتور الراحل مصطفى مشرفة، والدكتور سيد بهر الدين، والدكتور على الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق.