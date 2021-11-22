اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:12 م
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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:02 م
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، المطران سني إبراهيم عازر، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة، والقس عماد حداد، رئيس مجمع وراعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، بحضور ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة  القبطية الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ورحب رئيس الإنجيلية، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة، ودورها في المبادرات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أعرب المطران سني إبراهيم عن فائق الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على حفاوة الاستقبال الترحيب، مشيرًا إلى عمق المحبة والتقدير التي تتمتع بها الكنيسة الإنجيلية بمصر، ومن جانبه أكد القس عماد حداد، راعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، على قوة العلاقات التي تربط الشعب المصري والأردني.

استقبال الدكتور أندرية زكى

استقبال الدكتور أندرية زكى

 


الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

مطران الكنيسه الانجيليه

الأردن

الاراضى المقدسه

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