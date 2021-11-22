بيروت (أ ش أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إن الاستقلال مجرد ذكرى سنوية يحتفل بها اللبنانيون، بل هى فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

وعبر ميقاتى - خلال تهنئته اللبنانيين بمناسبة العيد الـ78 للاستقلال - عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه الشعب بتعاون صادق بين جميع المعنيين، معتبرا أن هذا الأمر يحقق للاستقلال معناه الشامل. يشارك الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الاحتفال الذي ينظمه الجيش اللبناني اليوم بمناسبة عيد الاستقلال الذى يوافق 22 من نوفمبر كل عام.

ويحتفل لبنان بالذكرى 78 للاستقلال اليوم، وبهذه المناسبة ألقى الرئيس اللبنانى ميشال عون كلمة للشعب اللبنانى مساء أمس الأحد، شدد فيها على أن لبنان واللبنانيين دفعوا غاليا ليتحول الاستقلال من ذكرى إلى عيد، مؤكدا أن الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم.

وعن أزمة توقف الحكومة، قال عون إنها اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة، معتبرا أن المخرج ليس مستعصيا بل نص عليه الدستور بإقراره بأن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات.

وتساءل عن إمكانية الالتزام بالدستور لتعود الحكومة إلى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة، مشددا على أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر.

وأعاد الرئيس اللبناني تأكيد موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية وخصوصا دول الخليج، مؤكدا متابعته السعي لحل الازمة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، معبرا عن أمله بأن يكون ذلك قريبا.

وكان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، تلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، من ملوك ورؤساء عدد من دول العالم، أبرزها من ملكة بريطانيا اليزابت الثانية، وملك إسبانيا فيليبي السادس، وملك المغرب محمد السادس، وفق بيان لرئاسة لبنان .