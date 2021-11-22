وعبر ميقاتى - خلال تهنئته اللبنانيين بمناسبة العيد الـ78 للاستقلال - عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه الشعب بتعاون صادق بين جميع المعنيين، معتبرا أن هذا الأمر يحقق للاستقلال معناه الشامل.

يشارك الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الاحتفال الذي ينظمه الجيش اللبناني اليوم بمناسبة عيد الاستقلال الذى يوافق 22 من نوفمبر كل عام.