رئيس أساقفة الكنيسة المارونية بمصر يترأس القداس الاحتفالى بذكرى استقلال لبنان

(أ ش أ)

ترأس المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، القداس الاحتفالي بمناسبة ذكري استقلال لبنان، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان في مصر، والقنصل شربل نمر.

وشارك في صلاة القداس الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، الخوري لويس متي، وقدمت جوقة القديس يوسف المارونية مجموعة من التراتيل والألحان بقيادة الخوري جورج خطار.

وأكد المطران شيحان - خلال الكلمة التى القاها في القداس الاحتفالي - أن لبنان يمر في هذه الفترة بلحظات عصيبة، ونثق في يد الله القديرة التي تستطيع أن تغير الأحوال، لذلك اجتمعنا سويا في يوم استقلال لبنان للصلاة من أجلها ومن أجل استقرارها.

وأضاف شيحان أن اللبنانين الموجودين في مصر يساهمون بشكل فعال في دعم العلاقات الاقتصادية والحضارية بين البلدين الشقيقين كما كان يفعل اجدادهم في الماضي ، كما يوجد عدد من المبادرات التي تعد لها الكنيسة للسفر في فترة الأعياد للمشاركة الايجابية مع أهلنا واشقائنا في لبنان.

وفي نهاية القداس الاحتفالي أهدي المطران جورج شيحان ، شعار لبنان " الأرزة " إلى السفير اللبناني علي الحلبي .

واستقبل المطران جورج شيحان وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة والأردن برئاسة المطران سني إبراهيم عازر مطران الأردن والأراضي المقدسة، بمقر المطرانية بالظاهر، في إطار التاخي بين الكنيستين والتهنئة بعيد استقلال لبنان.

وتحدث الطرفين حول العلاقة المسكونية والعلاقات الدولية بين الكنيستين وتبادل الطرفين الهدايا التذكارية والتقطوا بعض الصور التذكارية لهم.