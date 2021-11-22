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درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر.. طقس لطيف على القاهرة الكبرى والدلتا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر.. طقس لطيف على القاهرة الكبرى والدلتا الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين ، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ، ووسط سينما تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى  22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 21
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25
 
 
 
 

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