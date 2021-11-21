اليوم السابع
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أجواء باردة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:46 م
أجواء باردة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة أمطار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى :
 
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 نوفمبر 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة 
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

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