دراسة جديدة: تناول القرفة والكركم والزعتر يساعد على خفض ضغط الدم

كتبت - ميرفت رشاد

ربما تكون على دراية بالنصيحة بتناول كميات أقل من الصوديوم والمزيد من البوتاسيوم إذا كنت تبحث عن أفضل نظام غذائي لخفض ضغط الدم، فإن التوابل في طعامك يمكن أن تساعد في السيطرة على ضغط الدم.

وفقًا لدراسة أجريت في سبتمبر 2021 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأعشاب والتوابل على وجه الخصوص القرفة والكركم والزعتر البرى سجلوا قراءات ضغط دم أقل بعد 24 ساعة، وفقًا لما نشره موقع " EatingWell".





وشارك في الدراسة 71 مشاركًا فقط تتراوح أعمارهم بين 30 و75 عامًا في الدراسة، وكان لدى كل فرد من الـ 71 شخصًا عامل خطر واحدًا على الأقل للإصابة بأمراض القلب، ويندرج في فئة "زيادة الوزن" أو "السمنة" على مقياس مؤشر كتلة الجسم (BMI) . بعد الصيام لمدة 12 ساعة ، تم قياس ضغط الدم، والطول، والوزن، ومحيط الخصر، وسكر الدم أثناء الصوم ، ومرونة الشرايين، ثم ارتدوا أجهزة قياس ضغط الدم لمدة 24 ساعة التالية.

تم تقسيم المشاركين الـ 71 بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات: نظام غذائي قليل البهارات (0.5 جرام في اليوم)، نظام غذائي معتدل التوابل (3.3 جرام في اليوم)، نظام غذائي غني بالتوابل (6.6 جرام يوميًا).

أكد الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالتوابل أدى إلى قراءات صحية لضغط الدم على مدار 24 ساعة، من الإصدارات المعتدلة والمنخفضة للكوليسترول وسكر الدم ووظيفة الشرايين وغيرها من الفئات لم تتغير.

وأشارت الدراسة، إلى إننا بحاجة إلى تحولات كبيرة في أنماط النظام الغذائي المتوسط ​​لجعل عاداتنا الغذائية أكثر صحة واستدامة، في حين أن بعض الأطعمة أو المكونات قد يكون لها فائدة صغيرة، نحتاج إلى تشجيع التحول إلى تناول طعام أكثر صحة.