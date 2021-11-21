أطعمة صحية تحتاج إلى تجنبها تسبب ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة فرص الإصابة بمشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليله حتى ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابتك بحالات معينة.

ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS، ليس من الواضح دائمًا أسباب ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك أشياء يمكن أن تزيد من مخاطر إصابتك، تغييرات نمط حياة معين يساعد على تجنب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم مثل وجود عموما اتباع نظام غذائي صحي ووقف التدخين.

نعلم جميعًا أن السكر يسبب السمنة، لكنه أيضًا متورط في ارتفاع ضغط الدم، حيث أنه يعطل عملية التمثيل الغذائي لديك، عن طريق جعل جسمك يفرز الكثير من الأنسولين واللبتين، ما يقلل من إفراز الكلى للصوديوم والماء ويسبب انقباض الأوعية الدموية. "

وفاق لتقرير موقع "إكسبريس"، بعض الأطعمة والمشروبات قد تبدو صحية، ولكن قد تحتاج في الواقع إلى استبعادها من نظامك الغذائي، على سبيل المثال، قد يبدو عصير الفاكهة خيارًا صحيًا، "لكن قد يحتوي على كمية من السكر تعادل ما يحتويه مشروب غازي غير حمية، أيضًا تميل المشروبات الرياضية أيضًا إلى الارتباط بنمط حياة صحي، ولكنها قد تكون مليئة بالسكر لتمنحك طاقة فورية."

تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه لخفض ضغط الدم المرتفع ، يجب عليك التقليل من الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل الكافيين، والتوقف عن التدخين، وتضيف: "إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فقد يوصي طبيبك بتناول دواء أو أكثر لإبقائه تحت السيطرة".

يجب فحص ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، على الرغم من أن الجسم الصحي يقول إذا كنت معرضًا لخطر متزايد من ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك فحص ضغط الدم لديك كثيرًا.