حبس طالب لاتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل جامعة الزقازيق

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالب جامعى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل حرم جامعة الزقازيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد لقسم شرطة ثانى الزقازيق من الطالبة" س م " بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تتهم فيه " ط ع م" طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7171 إدارى قسم ثانى الزقازيق، وتم التحفظ على الطالب، وإحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق، التى قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة