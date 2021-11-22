حبس تشكيل عصابى سرق 16 سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بارتكاب 16 واقعة سرقة سيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدوائر المدينة.

على الفور تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهم فرد محلى وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام "أول وثالث المنتزه، وكرموز، وثان الرمل، وأول العامرية، والدخيلة" بالإسكندرية، بالإضافة إلى مركزى "دمنهور، وإدكو" بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.