اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:24 م
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جنايات القاهرة تقضى بالإعدام على 3 أشخاص قتلوا عاملا لسرقته فى دار السلام

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:00 م
جنايات القاهرة تقضى بالإعدام على 3 أشخاص قتلوا عاملا لسرقته فى دار السلام محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالإعدام على 3 أشخاص، بتهمة قتل عامل لسرقته فى دائرة قسم شرطة دار السلام. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وملقاة جثته بأحد شوارع المنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث قام المتهمون بالاعتداء على المجنى عليه، وسددوا له عدة طعنات نافذة، سقط على إثرها على الأرض غارقا فى دمائه، وفارق الحياة، ثم استولى المتهمون على متعلقاته الشخصية، وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، من ضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضافوا أنهم استولوا منه على مبلغ 12 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية وأخرى فضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالاعدام شنقا.


حكم الاعدام

قتل عامل

سرقة متعلقاته

عدة طعنات

دار السلام

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