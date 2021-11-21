جامعة سوهاج تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التجارة.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التجارة، والذى يستمر فى الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 12 من ديسمبر المقبل، موضحاً أن برنامج الجدول الزمني تم إقراره عبر تقنية الواتس، ثم تم إعلانه اليوم الأحد، مشيراً إلى أن يوم الأحد القادم الموافق 28 نوفمبر، سيتم تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح الأحد 5 ديسمبر.

وأضاف “عبدالخالق”، أن يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقي الطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 من نفس الشهر، والبت فيها يوم الأربعاء 8 ديسمبر وإعلان الكشف النهائي للمرشحين، مشيراً إلى أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

يذكر أن جامعة سوهاج كانت قد أعلنت قبل ذلك عن البرنامج الزمنى للترشح لمنصب عميد كلية الطب، وذلك فى الفترة من 23 سبتمبر الحالى حتى 10 أكتوبر القادم 2021م، موضحاً أنه تم إقرار الجدول الزمني، المقترح لعمل اللجنة يوم الخميس 23 سبتمبر الساعة 8 مساءً بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، واليوم تم إعلان الجدول.

وقال "عبد الخالق"، أن يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر سيتم تلقى طلبات الترشيح بمقر أمانة اللجنة لمكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الاثنين الموافق 4 اكتوبر2021 الساعة 2 ظهرا، معلنا أن يوم الثلاثاء الموافق ٥ اكتوبر سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقى الطعون يوم الأربعاء الموافق 6 من نفس الشهر فى الفترة من الساعة 9 إلى 2 ظهرا، والبت فيها يوم السبت الموافق 9 اكتوبر وإعلان الكشف النهائى للمرشحين، مشيراً إلى أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الأحد الموافق 10 اكتوبر .