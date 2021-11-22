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تشكيل لجان بالكليات لمتابعة الامتحانات..

"جامعة القاهرة": تلقى لقاح كورونا أو PCR شرط دخول امتحانات الميد تيرم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:36 ص
"جامعة القاهرة": تلقى لقاح كورونا أو PCR شرط دخول امتحانات الميد تيرم جامعة القاهرة والامتحانات
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجارى.
 
ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك تفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب طبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.
 
ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة أعمال امتحانات الميدتيرم، والمقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.
 
وأكد الدكتور الخشت، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل pcr  من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الاول، مشيرا إلي أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.
 
من جانب آخر استقبلت جامعة القاهرة وفد من طلاب مدارس المتفوقين "stem" ضم 40 طالبا وطالبة في زيارة لكلية العلوم، وذلك في إطار انفتاح الجامعة علي المجتمع، وتم شرح أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة وكيفية تأثير كليات العلوم علي المجتمع والمساهمة في الاقتصاد القائم علي المعرفة، في الوقت نفسه قام قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بتنظيم رحلة علمية إلى منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية وضمت الرحلة 9 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت على أن الرحلة العلمية تأتي ضمن اهتمام الجامعة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والثروة المعدنية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة وبما يساعد في جهود التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الميد تيرم

لقاح كورونا

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