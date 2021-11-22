اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص
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جامعة القاهرة تستضيف اليوم ملتقى ثقافيًا أفريقيًا عن التغيرات المناخية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص
جامعة القاهرة تستضيف اليوم ملتقى ثقافيًا أفريقيًا عن التغيرات المناخية جامعة القاهرة
كتبت ــ منال العيسوى

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تستضيف كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين ملتقى ثقافيا أفريقيا تحت عنوان "جدلية التغيرات المناخية "، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 يلقى المحاضرة الرئيسية خلال الملتقى الثقافى الأفريقى، الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية وأستاذ الجغرافيا الطبيعية، وذلك بحضور العديد من قيادات الجامعة ومنهم الدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر، أن قضية التغيرات المناخية هى إحدى القضايا البيئية المطروحة بقوة حاليا على الساحة للمناقشة ومحاولة وضع حلول للتكيف والحد من آثار التغيرات المناخية، ولها تأثير على القارة الافريقية، والتى ستنوب عنها مصر فى محادثات مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية المزمع استضافته فى مصر العام المقبل 2022.

 


جامعة القاهرة

الدراسات الافريقية

التغيرات المناخية

مؤتمر التغيرات المناخية

رئيس جامعة القاهرة

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