اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى ليفربول الشهر المقبل..

جارديان: بريطانيا تدعو دول جنوب شرق آسيا لاجتماع "جى 7" لمناقشة "أوكوس"

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:58 م
جارديان: بريطانيا تدعو دول جنوب شرق آسيا لاجتماع "جى 7" لمناقشة "أوكوس" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة دعت دول جنوب شرق آسيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول الشهر المقبل ، في خطوة تسلط الضوء على المخاوف من أن التحالف الجديد بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا سوف يغذي سباق تسلح نووي إقليمي.

 

وتنقسم الدول من رابطة دول جنوب شرق آسيا حول شراكة "أوكوس" الجديدة، لكن البعض، ولا سيما إندونيسيا وماليزيا، انتقدها بشدة، والعديد من أعضاء الكتلة العشرة مترددون في الانحياز إلى أحد الجانبين في تنافس القوى العظمى بين الدولتين الولايات المتحدة والصين.

 

وجاءت الدعوة إلى ميرسيسايد في 10 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي خارج مستشفى ليفربول للنساء. وجاء اختيار ليفربول كمكان لهذا الحدث، الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع ، قبل وقوع الحادث.

وقالت وزارة الخارجية إن اختيار ليفربول يرجع إلى تاريخها كمدينة ساحلية ذات نظرة عالمية. يمكن أن يحضر ما يصل إلى 21 وزير خارجية ، كما تمت دعوة أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وجنوب إفريقيا.

 

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "أريد أن نبني شبكة عالمية من الحرية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية والمشاريع وتشجع البلدان ذات التفكير المماثل على العمل معًا من موقع قوة".

 

وأضافت: "لقد شعرت بحزن عميق بسبب الهجوم المروع في ليفربول هذا الشهر ، لكن عزيمة سكان هذه المدينة العظيمة لن تتراجع أبدًا في مواجهة مثل هذه الفظائع".

 

وأوضحت الصحيفة أن الدولة الوحيدة في الآسيان التي لم تتم دعوتها هي ميانمار، والتي طُلب منها بدلاً من ذلك تقديم ممثل ليس جزءً من المجلس العسكري الحاكم للحضور عن طريق الفيديو.

 

 


المملكة المتحدة

قمة الجى 7

ليفربول

اوكوس

جنوب شرق اسيا

مجموعة السبع

ليز تروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار الخلافات بين فرنسا وأستراليا بعد "أوكوس".. ماكرون: رئيس الوزراء الأسترالى "كذب" فى قضية الغواصات.. وموريسون يرد: كنتم تعرفون نيتنا فى الانسحاب.. الرئاسة الفرنسية: موقف كانبيرا كسر علاقة الثقة بين بلدينا

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 01:00 ص

فى أول لقاء بعد الخلافات حول اتفاق الغواصات النووية.. بايدن يسعى لرأب الصدع مع ماكرون.. الرئيس الأمريكى يعترف لنظيره الفرنسى على هامش قمة الـ20 بأن الإعلان عن اتفاق "أوكوس" كان تصرفا "أخرق".. يؤكد: نسعى للشراكة

السبت، 30 أكتوبر 2021 04:30 م

الخارجية الروسية: سنطرح مسألة تحالف "اوكوس" أمام وكالة الطاقة الذرية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:00 ص

روسيا تطلب توضيحات من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بشأن "أوكوس"

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة