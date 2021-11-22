جارديان: بريطانيا تدعو دول جنوب شرق آسيا لاجتماع "جى 7" لمناقشة "أوكوس"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة دعت دول جنوب شرق آسيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول الشهر المقبل ، في خطوة تسلط الضوء على المخاوف من أن التحالف الجديد بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا سوف يغذي سباق تسلح نووي إقليمي.

وتنقسم الدول من رابطة دول جنوب شرق آسيا حول شراكة "أوكوس" الجديدة، لكن البعض، ولا سيما إندونيسيا وماليزيا، انتقدها بشدة، والعديد من أعضاء الكتلة العشرة مترددون في الانحياز إلى أحد الجانبين في تنافس القوى العظمى بين الدولتين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت الدعوة إلى ميرسيسايد في 10 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي خارج مستشفى ليفربول للنساء. وجاء اختيار ليفربول كمكان لهذا الحدث، الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع ، قبل وقوع الحادث.

وقالت وزارة الخارجية إن اختيار ليفربول يرجع إلى تاريخها كمدينة ساحلية ذات نظرة عالمية. يمكن أن يحضر ما يصل إلى 21 وزير خارجية ، كما تمت دعوة أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وجنوب إفريقيا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "أريد أن نبني شبكة عالمية من الحرية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية والمشاريع وتشجع البلدان ذات التفكير المماثل على العمل معًا من موقع قوة".

وأضافت: "لقد شعرت بحزن عميق بسبب الهجوم المروع في ليفربول هذا الشهر ، لكن عزيمة سكان هذه المدينة العظيمة لن تتراجع أبدًا في مواجهة مثل هذه الفظائع".

وأوضحت الصحيفة أن الدولة الوحيدة في الآسيان التي لم تتم دعوتها هي ميانمار، والتي طُلب منها بدلاً من ذلك تقديم ممثل ليس جزءً من المجلس العسكري الحاكم للحضور عن طريق الفيديو.