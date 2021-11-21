محافظة البحيرة تشن حملات مكثفة لرفع تجمعات المياه بشوارع كفر الدوار

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بالتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية، وتابع اللواء محمد بدر - السكرتير العام المساعد ومشرف القطاع الشمالى بالمحافظة، الجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، وأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار لليوم الثانى على التوالي، تزامنًا مع استمرار التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد، والتى صاحبها سقوط أمطار بمناطق متفرقة.

وقامت الوحدة بالدفع بمعداتها بعدد من المناطق والشوارع بنطاق المدينة، للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحى ووحدة الحماية المدنية بكفر الدوار.

وتضمنت الأعمال سحب تجمعات المياه بعدد من المناطق بنطاق المدينة، من بينها "المستقبل، مدخل المدينة، عزيز المصري، السعرانية، العكريشة، شارع أحمد عرابي، شارع المحكمة، الحدائق، التمليك، مجمع مصانع شركة مصر، السناهرة، وشارع الترعة"، وذلك بإشراف من نواب رئيس المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة.

كما كثفت الوحدة أعمال سحب تجمعات المياه بنطاق المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك بنطاق المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إليها تيسيرًا على الطلاب بالتزامن مع استمرار قرار منح الطلاب اليوم أجازة بالمدارس والمعاهد بمحافظة البحيرة لليوم الثانى نظرًا للتغيرات المناخية.

وكانت معدات الوحدة قد انتشرت منذ ساعات مبكرة من صباح أمس بشوارع المدينة والمركز، للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيرًا على المواطنين، فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة انعقادها على مدار اليوم، لمتابعة العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وفى القرى التابعة للمركز؛ كثفت الوحدات القروية أعمال سحب وتصريف تجمعات المياه بالطريقين الدولى والزراعى وكذلك بنطاق القرى التابعة لها، فيما قام رؤساء الوحدات القروية بالمرور على محطات رفع الصرف الزراعى بنطاق القرى، للتأكد من عملها بكامل طاقتها دون وجود معوقات، بالإضافة إلى مراجعة منسوب المياه بالمحطات وجاهزيتها لاستيعاب أى كميات إضافية من المياه.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصةً بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات بنطاق المحافظة وبداخل المدارس والمعاهد إن وجدت، وكذا مراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق تمهيداً لإستئناف الدراسة غداً الإثنين.

يذكر أن محافظ البحيرة كان قد أصدر قراراً بتعطيل الدراسة خلال يومى السبت والأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية حرصاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب .

وفى ذات السياق شدد اللواء المحافظ بإستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية، مشدداً على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعى ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية ورفع درجة الإستعداد القصوى، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحى لسرعة شفط تراكمات المياة فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة وعدم تعطيل الحركة المرورية .

ويناشد اللواء هشام آمنة جميع مواطنى المحافظة وخاصةً أبنائنا الطلاب بتوخى الحيطة والحذر فى تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة والإلتزام بالتعليمات والإبتعاد عن الأعمدة الكهربائية للحفاظ على سلامتهم .