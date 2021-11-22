تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة فى دقيقتين.. ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتعميمها.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، خطة إخلاء سريع بمتابعة وحضورمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد محمد بصيلة من الحماية المدنية، وطاقم سيارة إسعاف طبيب، إيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات بالمديرية، ورضا فايد، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وجاد المارية، مدير المدرسة.

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين فقط، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، وبدأ نزول الطلاب والمعلمين من 3 سلالم لفناء المدرسة، وتجمعوا بفناء المدرسة ، دخلت سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات، طبياً ، مقدما الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالمدارس، موجها الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس على رأسهم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة بها، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المدرسة في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدرسة،وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، مؤكداً أن تعليم كفر الشيخ يعي الطلاب بآلية تنفيذ خطة الاخلاء لمواجهة أي طاريء متوقع، ومعرفة متطلبات السلامة.



وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إن تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، تمت خلال دقيقتين فقط، مؤكداً أن تنفيذ الخطة كتنفيذ مفاجئ دون إعلام الطلاب دليلا على التدريب المسبق للطلاب على تنفيذها لعملية الإخلاء، حفاظاً على حياة الطلاب، مؤكداً أن تنفيذ خطة الإخلاء جاءت وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقدماً الشكر لمدير المدرسة ووكيل المدرسة والعاملين بها، على الصورة المشرفة التى تابعها خلال خطة الإخلاء.

وأضاف عبدالله، أنه تم تطبيق خطة الإخلاء السريع في عدد من المدارس، وجار تطبيق خطة الإخلاء السريع فى بقية المدارس خلال العام الدراسي، حفاظا على حياة الطلاب والعاملين بالمدارس.



اثناء ادجراء الكشف الطبي



اثناء عملية الاخلاء



اثنماء عملية الانقاذ



اجراء السريع بالمدارس



تنفيذ خط اخلاء بمدرسة



تنفيذ خطة الاخلاء بمدرسة الشهيد حمدي



تنفيذ خطة الاخلاء بمدرسة



تواجد سيارة الاسعاف



توافد سيارة الدفاع المدني



جانب من الحضور في الاخلاء



جانب من تنفيذ الخطة بالمدرسة



جانب من تنفيذ خطة اخلاء



جانب من تنفيذ خطة الاخلاء



خطة الاخلاء السريع بمدرسة بكفر الشيخ



نزول الطلاب من الفصول لتنفيذ خطة الاخلاء