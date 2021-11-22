"تعليم القليوبية" تطلق حملة للقضاء على "فيروس سي" بالمرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق اللجان الصحية بكل إدارة تعليمية في جميع مدارس القليوبية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع فرق لجان التأمين الصحي للكشف عن "فيروس سي" لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي"، بمشاركة إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أن هذه المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ومن ناحيته أوضح الدكتور ياسر محمود، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى تستهدف المرحلة الإعدادية وخصوصا الصف الأول الإعدادى، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي بالقليوبية وضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمدارس، ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي، والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة الكشف علي أبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة.