اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية وغذائية لأهالى أسوان وترصد احتياجات المتضررين

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:18 م
"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية وغذائية لأهالى أسوان وترصد احتياجات المتضررين قوافل مؤسسة حياة كريمة لأهالي اسوان
كتب – أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت مؤسسة حياة كريمة صباح اليوم، قوافل طبية موسعة موجهه لأهالي محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تنفيذ أربع قوافل طبية متعددة التخصصات، وذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة والمستشفي الجامعي بأسوان، وتم توجيه القوافل الطبية التي تشمل العديد من التخصصات، بالإضافة المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة علاوة علي توفير لقاح الكورونا وجميع أمصال لدغ العقارب، وتستمر القوافل من اليوم الأحد حتي يوم الخميس المُقبل لخدمة أهالي القري المتضررة من السيول ومنها قرى غرب أسوان وغرب سهيل وكذلك قرى الشلال وعزبة كيما بأسوان.
 
ويأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، كما تستمر اليوم القوافل الغذائية التى أطلقتها المؤسسة ليومها الثانى بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى أسوان.
 
وكانت المؤسسة قد وجهت عدد من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل تعويضاً للأسر المتضررة.
 
وتواصل فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة عملها على الأرض في أسوان لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان ، كما تسعي المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستسمر المؤسسة في دعم المزيد من القوافل لأهالى المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية .
 
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.
 
وكانت المؤسسة أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم ٩٥٠٩.
 
جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً علي دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنه للمواطنين.
 
258153709_268449765312318_3339244508207865147_n
 

 

258200001_268449581979003_773859135780382792_n
 

 

258219397_268450131978948_1576162644313955562_n
 

 

258219977_268449448645683_3114296772657450205_n
 

 

258235448_268449675312327_2606287561159003268_n
 

 

258236325_268449828645645_5028911232098972776_n
 

 

258335000_268449368645691_6782830393488510125_n
 

 

258389935_268449378645690_1610653389891453650_n
 

 

258528035_268450065312288_3954579957543023856_n

 


حياة كريمة

أهالي اسوان

المتضررين باسوان

قوافل طبية

مواد غذائية

إغاثة اهالينا

اخبار ليوم

اخبار حياة كريمة

أخبار مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قرى حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" بسوهاج.. إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية وزراعية بقرى دار السلام

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:53 م

الانتهاء من مشروع تطوير وحدة إسعاف دروة بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:49 م

الكشف على 180 مواطنا في قافلة مجانية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة "

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:32 م

حياة كريمة.. الصحة تطلق 44 قافلة طبية مجانية بالمناطق النائية حتى نهاية نوفمبر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:55 م

الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لـ«اليوم السابع»:تمويل«حياة كريمة»وطنى 100% واختيار قرى المرحلة الثانية قريبا..المرأة المستفيد الرئيسى والأكبر..20% نصيب المشروعات الخضراء..ومشروعات الطرق والكبارى ستزيد15%

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة