"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية وغذائية لأهالى أسوان وترصد احتياجات المتضررين

كتب – أمين صالح

أطلقت مؤسسة حياة كريمة صباح اليوم، قوافل طبية موسعة موجهه لأهالي محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تنفيذ أربع قوافل طبية متعددة التخصصات، وذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة والمستشفي الجامعي بأسوان، وتم توجيه القوافل الطبية التي تشمل العديد من التخصصات، بالإضافة المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة علاوة علي توفير لقاح الكورونا وجميع أمصال لدغ العقارب، وتستمر القوافل من اليوم الأحد حتي يوم الخميس المُقبل لخدمة أهالي القري المتضررة من السيول ومنها قرى غرب أسوان وغرب سهيل وكذلك قرى الشلال وعزبة كيما بأسوان.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، كما تستمر اليوم القوافل الغذائية التى أطلقتها المؤسسة ليومها الثانى بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى أسوان.

وكانت المؤسسة قد وجهت عدد من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل تعويضاً للأسر المتضررة.

وتواصل فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة عملها على الأرض في أسوان لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان ، كما تسعي المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستسمر المؤسسة في دعم المزيد من القوافل لأهالى المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

وكانت المؤسسة أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم ٩٥٠٩.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً علي دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنه للمواطنين.