تجديد حبس خادمة وحارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في قصر النيل

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس خادمة وحارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم، بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين، وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبيــة من داخل مسكنه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.. وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالإستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل.. وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.